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Головна Метео Готуйтеся до грозових днів — Діденко здивувала прогнозом погоди

Готуйтеся до грозових днів — Діденко здивувала прогнозом погоди

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Дата публікації: 23 червня 2025 13:10
Прогноз погоди на 24 червня - якою буде погода завтра
Чоловік стоїть під дощем із парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоди на 24 червня

У вівторок, 24 червня, погода в Україні залишатиметься нестійкою. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози, які можуть створити деякий дискомфорт через різкі гучні звуки. Тож варто бути готовими до грози вже завтра.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 24 червня

За словами Діденко, температура повітря буде неоднорідною.

Найпрохолодніше очікується на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині — вдень тут прогріється до +20…+22 °С. У більшості інших областей температура коливатиметься в межах +22…+25 °С, а на півдні країни буде спекотно — +27…+32 °С.

У Києві 24 червня прогнозують короткочасні дощі з грозами, а температура повітря підніметься до +22…+24 °С. 

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини. Тому зараз особливо уважно до себе, до свого самопочуття, зверніть увагу на профілактику здоровʼя, полікуйте зуби, бо восени чи взимку не хочеться часто кудись їздити", — додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що протягом тижня з 23 по 29 червня в Україні пануватиме нестійка погода з різкими перепадами температур. За даними метеорологів, у країну надходитиме вологе повітря з південного заходу Європи, що спричинить грозові дощі, шквали, поривчастий вітер, а подекуди й град. Місцями очікується короткочасна спека.

Крім того, цьогоріч липень в Україні може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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