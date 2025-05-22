Погода в Украине 23 мая — подробный прогноз синоптиков Укргидрометцентра

Последствия непогоды. Фото архивное: УНИАН

В пятницу, 23 мая, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона. Западная часть страны попадет под влияние активного атмосферного фронта, зато на остальной территории будет царить сухая и теплая погода.

Об этом сообщают синоптики Укригдрометцентра.

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Погода в Украине 23 мая — подробный прогноз

В большинстве западных, а также в Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди, местами значительные осадки, грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить работу коммунальных служб, строительства, энергетики и транспорта.

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Температурная карта Украины на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Зато центральные, восточные и южные регионы будут оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Там погода будет без осадков, с переменной облачностью и притоком теплого воздуха с юга.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C, днем — +20...25 °C, в юго-восточных регионах до +28 °C. В западных областях будет прохладнее там будет днем +13...+18 °C. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях с переходом на северо-западный.

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Прогноз для Киева и области 23 мая

В Киеве и Киевской области 23 мая будет сухо. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +12...+14 °C, днем потеплеет до +23...25 °C.

На Закарпатье может подняться уровень воды в реках

Из-за ожидаемых значительных дождей 23-24 мая на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, а в нижнем течении реки Боржава — на 2,5-3,0 м. Угрозы негативных последствий пока нет.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о шквалах, грозах и сильных ливнях в некоторых регионах Украины, которые пройдут завтра, 23 мая.

Также синоптики спрогнозировали, как изменится погода на выходные 24 и 25 мая.