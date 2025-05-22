Погода в Україні 23 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Молодь потрапила під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 23 травня, в більшості областей буде теплою та сонячною. Проте в окремі регіони прийдуть шквали та град.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 23 травня

За прогнозами Діденко, в Україні температура повітря вдень у п'ятницю становитиме від +20 °C до +25 °C.

Втім, у західні області прийде атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами, можливим градом і шквалистим вітром. Стовпчики термометрів опустяться до +12 °C…+18 °C. Увечері дощова зона просунеться на Житомирську та Київську області.

У Києві 23 травня буде по-весняному тепло та ясно. Температура повітря досягне +24 °C. Вітер очікується рвучкий, з південного сходу.

Упродовж дня переважатиме суха погода, а вже ввечері у столиці варто очікувати на короткочасний дощ із грозою.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що через сильну зливу та град 20 травня у Полтаві стався потоп.

Також ми повідомляли, що нічні заморозки, град і перепади температури вплинуть на ціни на ягоди.