Погода в Україні 23 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Насуваються град і шквали — Діденко дала прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 23 травня, в більшості областей буде теплою та сонячною. Проте в окремі регіони прийдуть шквали та град.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 23 травня
За прогнозами Діденко, в Україні температура повітря вдень у п'ятницю становитиме від +20 °C до +25 °C.
Втім, у західні області прийде атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами, можливим градом і шквалистим вітром. Стовпчики термометрів опустяться до +12 °C…+18 °C. Увечері дощова зона просунеться на Житомирську та Київську області.
У Києві 23 травня буде по-весняному тепло та ясно. Температура повітря досягне +24 °C. Вітер очікується рвучкий, з південного сходу.
Упродовж дня переважатиме суха погода, а вже ввечері у столиці варто очікувати на короткочасний дощ із грозою.
Раніше ми писали, що через сильну зливу та град 20 травня у Полтаві стався потоп.
Також ми повідомляли, що нічні заморозки, град і перепади температури вплинуть на ціни на ягоди.
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