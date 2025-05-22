Погода в Украине 23 мая — точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Молодежь попала под дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 23 мая, в большинстве областей будет теплой и солнечной. Однако в отдельные регионы придут шквалы и град.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 23 мая

По прогнозам Диденко, в Украине температура воздуха днем в пятницу составит от +20 °C до +25 °C.

Впрочем, в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами, возможным градом и шквалистым ветром. Столбики термометров опустятся до +12 °C...+18 °C. Вечером дождливая зона продвинется на Житомирскую и Киевскую области.

В Киеве 23 мая будет по-весеннему тепло и ясно. Температура воздуха достигнет +24 °C. Ветер ожидается порывистый, с юго-востока.

В течение дня будет преобладать сухая погода, а уже вечером в столице стоит ожидать кратковременный дождь с грозой.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы писали, что из-за сильного ливня и града 20 мая в Полтаве произошел потоп.

Также мы сообщали, что ночные заморозки, град и перепады температуры повлияют на цены на ягоды.