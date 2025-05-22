Погода в Україні 23 травня — детальний прогноз синоптиків Укргідрометцентру

Готуйтеся до бурі — синоптики сказали, де завтра буде негода
У п'ятницю, 23 травня, погодні умови в Україні суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Західна частина країни потрапить під вплив активного атмосферного фронту, натомість на решті території пануватиме суха та тепла погода.
Про це повідомляють синоптики Укрігдрометцентру.
Погода в Україні 23 травня — детальний прогноз
У більшості західних, а також у Вінницькій, Одеській та Житомирській областях очікуються короткочасні дощі, місцями значні опади, грози, град і шквали до 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності — жовтий. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, будівництва, енергетики та транспорту.
Натомість центральні, східні та південні регіони залишатимуться у полі підвищеного атмосферного тиску. Там погода буде без опадів, з мінливою хмарністю та притоком теплого повітря з півдня.
Температура повітря вночі становитиме +9...+14 °C, удень — +20...25 °C, у південно-східних регіонах до +28 °C. У західних областях буде прохолодніше там буде вдень +13...+18 °C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, у західних областях із переходом на північно-західний.
Прогноз для Києва та області 23 травня
У Києві та Київській області 23 травня буде сухо. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +12...+14 °C, удень потепліє до +23...25 °C.
На Закарпатті може піднятися рівень води в річках
Через очікувані значні дощі 23–24 травня на річках Закарпатської області можливе підвищення рівнів води на 0,5–1,5 м, а в нижній течії річки Боржава — на 2,5–3,0 м. Загрози негативних наслідків наразі немає.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про шквали, грози та сильні зливи в деяких регіонах України, які пройдуть завтра, 23 травня.
Також синоптики спрогнозували, як зміниться погода на вихідні 24 та 25 травня.
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