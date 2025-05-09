Прогноз погоды в Украине на завтра 10 мая — где будут заморозки

Морозная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 10 мая, будет холодной и с заморозками. Кроме того, почти во всех регионах ожидаются дожди и местами грозы.

Об этом сообщила Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 10 мая

По данным синоптиков, ночью 10 мая в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, днем на западе страны ожидаются умеренные, в северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие дожди. На остальной территории обойдется без осадков.

Температура воздуха ночью значительно снизится, ведь ожидается лишь +2...+7 °C, а в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14°C, а на юге и востоке до +12...+17 °C.

Погода в Украине 10 мая. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-5 °C, днем 2-7 °C.

Прогноз погоды от Диденко на 10 мая

Наталка Диденко рассказала, что завтра холоднее всего будет в западных областях. Синоптик призвала одеваться теплее, ведь днем температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °C и еще и будут дожди. На остальной территории Украины 10 мая +11...+15 °C, на юге +14...+17 °C.

Карта температур в Украине 10 мая

В то же время в Киеве в субботу, 10 мая, временами небольшой дождь, временами прояснения. Максимальная температура воздуха ожидается +13 °C.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные 10-11 мая. Украинцам следует готовиться к дождям и похолоданию.

В то же время Наталка Диденко заявила, что в эти выходные в Украину придут атмосферные фронты, которые испортят погоду.