Прогноз погоди в Україні на завтра 10 травня — де будуть заморозки

Морозна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 10 травня, буде холодною та із заморозками. Крім того, майже у всіх регіонах очікуються дощі та подекуди грози.

Про це повідомила Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 10 травня

За даними синоптиків, вночі 10 травня у східних, Дніпропетровській і Полтавській областях, вдень на заході країни очікуються помірні, у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі. На решті території обійдеться без опадів.

Температура повітря вночі значно знизиться, адже очікується лише +2...+7 °C, а в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки -5...0 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+ 14°C, а на півдні та сході до +12...+ 17 °C.

Погода в Україні 10 травня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі -5...0 °C, вдень 2-7 °C.

Прогноз погоди від Діденко на 10 травня

Наталка Діденко розповіла, що завтра найхолодніше буде в західних областях. Синоптик закликала одягатися тепліше, адже вдень температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °C та ще й будуть дощі. На решті території України 10 травня +11...+15 °C, на півдні +14...+17 °C.

Карта температур в Україні 10 травня

Водночас у Києві в суботу, 10 травня, часом невеликий дощ, часом прояснення. Максимальна температура повітря очікується +13 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні 10-11 травня. Українцям слід готуватися до дощів та похолодання.

Водночас Наталка Діденко заявила, що цими вихідними в Україну прийдуть атмосферні фронти, які зіпсують погоду.