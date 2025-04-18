Погода на Пасху-2025 — прогноз на выходные 19-20 апреля

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Пасхальные праздники в Украине пройдут с теплой летней погодой. На выходные 19-20 апреля ожидаются высокие температурные показатели, но в западных областях возможны дожди разной интенсивности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и Meteoprog.

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Погода в Украине 19 апреля

По прогнозу синоптиков, 19 апреля местами пройдут небольшие и умеренные дожди в западных областях, в отдельных пунктах возможна гроза. Ночью и утром местами возможен небольшой туман и ветер переменных направлений 3-8 м/с, только в на востоке возможны порывы до 7-12 м/с.

Несмотря на это температура воздуха по всей Украине будет оставаться комфортной: ночью столбики термометров будут показывать +7...+12 °C, а днем +16... +24 °C.

Погода на Пасху 20 апреля

Уже на Пасху осадков не предвидится ни в каких областях Украины, лишь в отдельных районах на западе будут кратковременные грозы и туман.

Карта температур в Украине на 20 апреля. Фото: Метеопост

Температура воздуха будет комфортной и по-летнему теплой. Ночью будет колебаться в пределах +6...+12 °C, а днем "подпрыгнет" до +19...+25 °C. В северных, центральных и южных областях возможен небольшой ветер 5-10 м/с, а на востоке порывы достигнут 7-12 м/с.

Напомним, синоптики предупредили западные области о грозах завтра. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

В то же время Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину придет похолодание. Тогда температура воздуха опустится до +11 °C.