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Готуйтесь до дощів — погода на Великдень здивує

18 квітня 2025 19:37
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода на Великдень-2025 — прогноз на вихідні 19-20 квітня
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Великодні свята в Україні пройдуть з теплою літньою погодою. На вихідні 19-20 квітня очікуються високі температурні показники, але в західних областях можливі дощі різної інтенсивності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та Meteoprog

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Погода в Україні 19 квітня

За прогнозом синоптиків, 19 квітня місцями пройдуть невеликі та помірні дощі у західних областях, в окремих пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями можливий невеликий туман та вітер змінних напрямків 3-8 м/с, лише в на сході можливі пориви до 7-12 м/с.

Попри це температура повітря по всій Україні залишатиметься комфортною: вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °C, а вдень +16… +24 °C.

Погода на Великдень 20 квітня

Вже на Великдень опадів не передбачається ні в яких областях України, лише в окремих районах на заході будуть короткочасні грози та туман. 

Прогноз погоди на Великдень 20 квітня
Карта температур в Україні на 20 квітня. Фото: Метеопост

Температура повітря буде комфортною та по-літньому теплою. Вночі коливатиметься в межах +6...+12 °C, а вдень "підстрибне" до +19...+25 °C. У північних, центральних та південних областях можливий невеликий вітер 5-10 м/с, а на сході пориви сягнуть 7-12 м/с.  

Нагадаємо, синоптики попередили західні області про грози завтра. Через це оголошено І рівень небезпеки. 

Водночас Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийде похолодання. Тоді температура повітря опуститься до +11 °C. 

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