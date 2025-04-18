Прогноз погоди в Україні на завтра 19 квітня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Потужні дощі та грози накриють декілька регіонів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 квітня

Короткочасні дощі та грози очікується завтра у більшості західних областей. Значні опади вночі та зранку будуть на Закарпатті та Прикарпатті.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C. У західних областях та на узбережжі морів очікується +15...+20 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 19 квітня

Синоптики зазначають, що вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях будуть грози.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються значні дощі.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, у Києві завтра температура повітря підвищиться до +22 °C. Опадів у столиці не передбачається.

А у Харкові буде спекотніше. Там 19 квітня повітря прогріється до +25 °C.