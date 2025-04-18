Прогноз погоды в Украине на завтра 19 апреля от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 апреля, ожидается с переменной облачностью. Мощные дожди и грозы накроют несколько регионов. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 апреля

Кратковременные дожди и грозы ожидается завтра в большинстве западных областей. Значительные осадки ночью и утром будут на Закарпатье и Прикарпатье.

Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7...+12 °C, днем +19...+24 °C. В западных областях и на побережье морей ожидается +15...+20 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 19 апреля

Синоптики отмечают, что ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях будут грозы.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди.

Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, в Киеве завтра температура воздуха повысится до +22 °C. Осадков в столице не предвидится.

А в Харькове будет жарче. Там 19 апреля воздух прогреется до +25 °C.