Прогноз погоды в Украине на завтра 19 апреля от Укргидрометцентра

Ливни и грозы накроют регионы — погода от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 19 апреля, ожидается с переменной облачностью. Мощные дожди и грозы накроют несколько регионов. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 апреля
Кратковременные дожди и грозы ожидается завтра в большинстве западных областей. Значительные осадки ночью и утром будут на Закарпатье и Прикарпатье.
Ветер преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7...+12 °C, днем +19...+24 °C. В западных областях и на побережье морей ожидается +15...+20 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 19 апреля
Синоптики отмечают, что ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях будут грозы.
В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, в Киеве завтра температура воздуха повысится до +22 °C. Осадков в столице не предвидится.
А в Харькове будет жарче. Там 19 апреля воздух прогреется до +25 °C.
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