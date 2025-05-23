Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 мая — где ждать шторм

Дождь и ветер и улицы. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 24 мая, в некоторых областях будет по-летнему теплой. Однако завтра следует ждать сильного ветра со штормовыми порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 мая

Синоптики рассказали, что завтра будет облачная погода с прояснениями. Дожди и даже грозы возможны ночью в западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской областях.

Днем в Украине (кроме юго-востока) умеренные кратковременные дожди и местами грозы, а в северных, центральных и Одесской областях местами значительные дожди. В отдельных районах будет град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. На остальной территории ожидается юго-восточный ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура в западных областях ночью будет колебаться в пределах +5...+10 °C, а днем поднимется до +10...15 °C. На остальной территории ночью следует ожидать +11...+16 °C, а днем +21-26 °C. Только в Житомирской и Винницкой областях столбики термометров будут показывать +17...+22 °C.

Предупреждение об опасности 24 мая

Синоптики также предупредили, что 24 мая днем в северных, центральных, южных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого объявили І уровень опасности (желтый).

Опасные метеорологические явления в Украине 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом. Украинцев предупреждают об аномальной жаре и смерчах.

Кроме того, Наталка Диденко спрогнозировала погоду на выходные 24-25 мая. Некоторые области зальют обильные дожди с грозами, а в других будет летняя жара.