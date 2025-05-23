Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 травня — де чекати шторм

Дощ та вітер та вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 24 травня, в деяких областях буде по-літньому теплою. Однак завтра слід чекати сильного вітру зі штормовими поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 травня

Синоптики розповіли, що завтра буде хмарна погода з проясненнями. Дощі та навіть грози можливі вночі у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській областях.

Вдень в Україні (крім південного сходу) помірні короткочасні дощі та подекуди грози, а в північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі. В окремих районах буде град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. На решті території очікується південно-східний вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура у західних областях вночі коливатиметься в межах +5...+10 °C, а вдень підніметься до +10...15 °C. На решті території вночі слід очікувати +11...+16 °C, а вдень +21-26 °C. Лише у Житомирській та Вінницькій областях стовпчики термометрів показуватимуть +17...+22 °C.

Попередження про небезпеку 24 травня

Синоптики також попередили, що 24 травня вдень у північних, центральних, південних та Харківській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Через це оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — наголосили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні влітку. Українців попереджають про аномальну спеку та смерчі.

Крім того, Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні 24-25 травня. Деякі області заллють рясні дощі з грозами, а в інших буде літня спека.