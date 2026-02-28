Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Гидрометцентр спрогнозировал туман в ряде областей Украины сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал туман в ряде областей Украины сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 06:25
Погода в Украине сегодня 28 февраля Укргидрометцентр.
Мужчина держит ребенка на руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 28 февраля, рассказали синоптики. Они ожидают, что в этот день ожидается переменная облачность, а ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. Кроме того, на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами будет гололедица.

Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 февраля

В Украине 28 февраля будут туманы и плюсовая температура
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет дуть в этот день юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составляла -1...-6°С, в Карпатах и восточных областях -7...-12°С. Днем будет 0...+5°С, на западе страны и юге +6...+11°С.

Прогноз погоды в Украине 28 февраля.
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 28 февраля тоже прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составляла -1...-6°С, днем 0...+5°С.

В Киеве в это время -3...-5 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в течение дня 28 февраля в Украине ожидается +10...+13°С тепла. Причем в субботу на юге будет свежее, чем на закате.

На остальной территории Украины температура в дневные часы будет колебаться в пределах 0…+6 °С.

Диденко добавила, что 28 февраля и 1 марта антициклон организует сухую и солнечную погоду в большинстве областей Украины.

Напомним, недавно мы информировали, какие овощи и зелень следует сеять на рассаду уже в феврале, чтобы собрать первый урожай к концу весны или в начале лета.

Также мы писали, как спасти урожай в феврале 2026 года из-за морозов и подтоплений.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации