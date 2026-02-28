Погода в Украине сегодня 28 февраля Укргидрометцентр.

Мужчина держит ребенка на руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 28 февраля, рассказали синоптики. Они ожидают, что в этот день ожидается переменная облачность, а ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. Кроме того, на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами будет гололедица.

Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 28 февраля

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет дуть в этот день юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составляла -1...-6°С, в Карпатах и восточных областях -7...-12°С. Днем будет 0...+5°С, на западе страны и юге +6...+11°С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 28 февраля тоже прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составляла -1...-6°С, днем 0...+5°С.

В Киеве в это время -3...-5 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в течение дня 28 февраля в Украине ожидается +10...+13°С тепла. Причем в субботу на юге будет свежее, чем на закате.

На остальной территории Украины температура в дневные часы будет колебаться в пределах 0…+6 °С.

Диденко добавила, что 28 февраля и 1 марта антициклон организует сухую и солнечную погоду в большинстве областей Украины.

