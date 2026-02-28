Погода сьогодні, 28 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Чоловік тримає дитину на руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 28 лютого, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці у більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями буде ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 27 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 28 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер дутиме в цей день південно-західний, у східних та південних областях північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила -1...-6 °С, в Карпатах та східних областях -7...-12 °С. Вдень буде 0...+5 °С, на заході країни та півдні +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві 28 лютого теж прогнозується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила -1...-6 °С, вдень 0...+5 °С.

У Києві тим часом -3...-5 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, впродовж дня 28 лютого в Україні очікується +10...+13 °С тепла. Причому у суботу на півдні буде свіжіше, ніж на заході.

На решті території України температура у денні години коливатиметься в межах 0...+6 °С.

Також Діденко додала, що 28 лютого та 1 березня антициклон організує суху і сонячну погоду в більшості областей України.

