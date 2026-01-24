Погода сегодня, 24 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко

Мужчина дует на руки, чтобы согреться. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на субботу, 24 января, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки и морозы.

Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 24 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Пройдет небольшой снег. На Закарпатье, а днем и на Прикарпатье будет умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах местами образуется гололедица (I, желтый, уровень опасности). Ветер с востока достигнет 5–10 м/с.

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью на северо-востоке столбики термометров снизятся до -10...-15 °С, а днем поднимутся до -7...-12 °С. На юге, Закарпатье и Прикарпатье ночью похолодает до 0...-5 °С, а днем потеплеет до -3...+2 °С. На остальной территории ночная температура составит -6...-11 °С, а дневная — -4...-9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно, пройдет небольшой снег, но днем — только местами. На дорогах возможна гололедица. Скорость восточного ветра — 5–10 м/с. Ночью на Киевщине ожидается -6...-11 °С, а в Киеве — -9...-11 °С. Днем в столице воздух прогреется до -7...-9 °С, а в области — до -4...-9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 января в Украине периодически будет идти снег и мокрый снег, на юге и западе местами даже с дождем. Ветер восточных направлений будет порывистым. Ночью температура снизится до -6...-12 °С, местами на севере — до -12...-15 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С. Правда, в южных и западных регионах и ночные, и дневные температурные показатели будут на 3–5 °С выше, чем в других областях.

В Киеве ожидаются периодический снег и гололедица на дорогах. Ночью будет около -10 °С, а днем — около -5 °С.

Напомним, 24 января ухудшится погода в Харькове. Синоптики прогнозируют небольшой снег и морозы до -14...-15 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни погода в Украине изменится. На смену морозам придет оттепель.