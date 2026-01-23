Видео
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Харькове завтра

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Харькове завтра

Дата публикации 23 января 2026 17:22
Прогноз погоды в Харькове на 24 января - какой будет погода завтра
Девушка на улице зимой. Фото иллюстративное: УНИАН

В субботу, 24 января, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен небольшой снег.

Об этом сообщает канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Синоптики попереджають про погіршення погоди у Харкові завтра - фото 1
Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове на 24 января

На дорогах следует быть особенно осторожными: гололедица может создать опасные условия для водителей и пешеходов.

Восточный ветер дует со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке -15...-10 °С, днем ожидается -11...-6 °С.

В самом Харькове также будет небольшой снег днем, без значительных осадков ночью. Температура ночью составит -14...-12 °С, днем — -10...-8 °С. На улицах города гололедица.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Харькове завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укридрометеоцентр

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко раскрыла, когда следует готовиться к резкой смене погоды.

А также стало известно, что весной ожидаются постоянные осадки и рекордно низкие температуры.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
