Прогноз погоди у Харкові на 24 січня - якою буде погода завтра

Дівчина на вулиці взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

У суботу, 24 січня, в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

На дорогах слід бути особливо обережними: ожеледиця може створити небезпечні умови для водіїв і пішоходів.

Східний вітер дме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -15...-10 °С, вдень очікується -11..-6 °С.

У самому Харкові також буде невеликий сніг удень, без значних опадів вночі. Температура вночі складе -14...-12 °С, вдень — -10...-8 °С. На вулицях міста ожеледиця.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що раніше синоптикиня Наталка Діденко розкрила, коли слід готуватися до різкої зміни погоди.

А також стало відомо, що навесні очікуються постійні опади та рекордно низькі температури.