Прогноз погоди у Харкові на 24 січня - якою буде погода завтра

У суботу, 24 січня, в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє канал Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.
Прогноз погоди у Харкові на 24 січня
На дорогах слід бути особливо обережними: ожеледиця може створити небезпечні умови для водіїв і пішоходів.
Східний вітер дме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -15...-10 °С, вдень очікується -11..-6 °С.
У самому Харкові також буде невеликий сніг удень, без значних опадів вночі. Температура вночі складе -14...-12 °С, вдень — -10...-8 °С. На вулицях міста ожеледиця.
