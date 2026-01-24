Погода сьогодні, 24 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Чоловік дмухає на руки, щоб зігрітися. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на суботу, 24 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади та морози.

Про це в п'ятницю, 23 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 24 січня

Пройде невеликий сніг. На Закарпатті, а вдень і на Прикарпатті буде помірний мокрий сніг із дощем. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Вітер зі сходу сягне 5–10 м/с.

Уночі на північному сході стовпчики термометрів знизяться до -10...-15 °С, а вдень піднімуться до -7...-12 °С. На півдні, Закарпатті та Прикарпатті вночі похолодає до 0...-5 °С, а вдень потеплішає до -3...+2 °С. На решті території нічна температура становитиме -6...-11 °С, а денна — -4...-9 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно, пройде невеликий сніг, але вдень — лише місцями. На дорогах можлива ожеледиця. Швидкість східного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині очікується -6...-11 °С, а в Києві — -9...-11 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -7...-9 °С, а в області — до -4...-9 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 січня в Україні періодично йтиме сніг і мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер східних напрямків буде поривчастим. Уночі температура знизиться до -6...-12 °С, місцями на півночі — до -12...-15 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С. Щоправда, у південних і західних регіонах і нічні, і денні температурні показники будуть на 3–5 °С вищими, ніж в інших областях.

У Києві очікуються періодичний сніг і ожеледиця на дорогах. Уночі буде близько -10 °С, а вдень — близько -5 °С.

Нагадаємо, 24 січня погіршиться погода в Харкові. Синоптики прогнозують невеликий сніг і морози до -14...-15 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що найближчими днями погода в Україні зміниться. На зміну морозам прийде відлига.