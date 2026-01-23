Прогноз погоди в Україні на 24 січня від синоптика Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями зміниться погода: морозний антициклон поступово слабшає, а його місце займають циклони з атмосферними фронтами. Таким чином в країну заходить відлига з плюсовими температурами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на 24 січня

У вихідні, 24 та 25 січня, над територією України зійдуться області високого та низького атмосферного тиску. Така ситуація, як пояснила Наталка Діденко, призведе до нестійкої погоди з опадами та поривчастим вітром східних напрямків.

Температурна карта України 24 січня. Фото: Метеопост

Температурні показники у нічні години по країні прогнозується у межах від -6...-12°C, а на півночі місцями утримаються морози до -12...-15°C. Удень повітря прогріватиметься до -2...-7°C. У південних областях і на заході буде тепліше приблизно на +1...+2°C.

Прогноз погоди в Києві 24 та 25 січня

У Києві впродовж 24 та 25 січня очікується періодичний сніг, на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вночі температура знижуватиметься до близько -10 °C, удень буде до -5°C.

Коли в Україну прийде суттєве потепління

Відчутні зміни прогнозуються з понеділка, 26 січня. За словами Наталки Діденко, в Україну прийде помітне потепління.

На заході країни температура підніметься до 0...+5 °C, у південних регіонах очікується +3...+7 °C, а в Криму повітря може прогрітися навіть до +7...+12 °C. Це означатиме перехід до відлиги та поступове завершення морозного періоду.

