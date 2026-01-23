Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптик Діденко прогнозує дуже різку зміну погоди через циклон

Синоптик Діденко прогнозує дуже різку зміну погоди через циклон

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 13:10
Прогноз погоди в Україні на 24 січня від синоптика Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями зміниться погода: морозний антициклон поступово слабшає, а його місце займають циклони з атмосферними фронтами. Таким чином в країну заходить відлига з плюсовими температурами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 24 січня

У вихідні, 24 та 25 січня, над територією України зійдуться області високого та низького атмосферного тиску. Така ситуація, як пояснила Наталка Діденко, призведе до нестійкої погоди з опадами та поривчастим вітром східних напрямків.

null
Температурна карта України 24 січня. Фото: Метеопост

Температурні показники у нічні години по країні прогнозується у межах від -6...-12°C, а на півночі місцями утримаються морози до -12...-15°C. Удень повітря прогріватиметься до -2...-7°C. У південних областях і на заході буде тепліше приблизно на +1...+2°C.

Прогноз погоди в Києві 24 та 25 січня

У Києві впродовж 24 та 25 січня очікується періодичний сніг, на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вночі температура знижуватиметься до близько -10 °C, удень буде до -5°C.

Коли в Україну прийде суттєве потепління

Відчутні зміни прогнозуються з понеділка, 26 січня. За словами Наталки Діденко, в Україну прийде помітне потепління.

На заході країни температура підніметься до 0...+5 °C, у південних регіонах очікується +3...+7 °C, а в Криму повітря може прогрітися навіть до +7...+12 °C. Це означатиме перехід до відлиги та поступове завершення морозного періоду.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ пояснив, як росіяни використали морози на фронті.

Новини.LIVE показали, як узбережжя в Одесі скувала крига через сильні морози. 

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні циклон
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації