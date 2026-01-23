Прогноз погоды в Украине на 24 января от синоптика Наталки Диденко

Мокрый снег. Фото: Новости.LIVE

В Украине в ближайшие дни изменится погода: морозный антициклон постепенно ослабевает, а его место занимают циклоны с атмосферными фронтами. Таким образом в страну заходит оттепель с плюсовыми температурами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 24 января

В выходные, 24 и 25 января, над территорией Украины сойдутся области высокого и низкого атмосферного давления. Такая ситуация, как пояснила Наталка Диденко, приведет к неустойчивой погоде с осадками и порывистым ветром восточных направлений.

Температурная карта Украины 24 января. Фото: Метеопост

Температурные показатели в ночные часы по стране прогнозируется в пределах от -6...-12°C, а на севере местами сохранятся морозы до -12...-15°C. Днем воздух будет прогреваться до -2...-7°C. В южных областях и на западе будет теплее примерно на +1...+2°C.

Прогноз погоды в Киеве 24 и 25 января

В Киеве в течение 24 и 25 января ожидается периодический снег, на дорогах возможно образование гололеда. Ночью температура будет снижаться до около -10 °C, днем будет до -5°C.

Когда в Украину придет существенное потепление

Ощутимые изменения прогнозируются с понедельника, 26 января. По словам Наталки Диденко, в Украину придет заметное потепление.

На западе страны температура поднимется до 0...+5 °C, в южных регионах ожидается +3...+7 °C, а в Крыму воздух может прогреться даже до +7...+12 °C. Это будет означать переход к оттепели и постепенное завершение морозного периода.

