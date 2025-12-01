Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дождь и мокрый снег — в каких регионах завтра ждать непогоды

Дождь и мокрый снег — в каких регионах завтра ждать непогоды

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 21:00
Прогноз погоды на 2 декабря - в каких регионах будет дождь и снег
Дождливая погода. Фото: УНИАН

В Украине во вторник, 2 декабря, ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 2 декабря

Ночью и в первой половине дня, кроме восточных областей, прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +0 до 5 °С, в Карпатах местами -1...3 °С, а днем 3-8° тепла. На юге страны ночью +4...9 °С, днем 7...12 °С.

Преимущественно по всей территории страны возможны небольшие осадки, а вот в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег.

Погода в Україні 2 грудня
Карта погоды 2 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде 2 декабря.

А также мы рассказывали, какая погода будет в Украине на этой неделе.

погода непогода снег дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации