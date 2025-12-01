Прогноз погоды на 2 декабря - в каких регионах будет дождь и снег

Дождливая погода. Фото: УНИАН

В Украине во вторник, 2 декабря, ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 2 декабря

Ночью и в первой половине дня, кроме восточных областей, прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +0 до 5 °С, в Карпатах местами -1...3 °С, а днем 3-8° тепла. На юге страны ночью +4...9 °С, днем 7...12 °С.

Преимущественно по всей территории страны возможны небольшие осадки, а вот в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег.

Карта погоды 2 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде 2 декабря.

А также мы рассказывали, какая погода будет в Украине на этой неделе.