Прогноз погоды в Украине на завтра 2 декабря от Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 2 декабря, ожидается пасмурной и с осадками. В то же время температура воздуха будет умеренной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 2 декабря

Диденко отметила, что завтра в Украине облачно, сыро, а временами возможны небольшие дожди, морось или туман.

Температура воздуха в течение дня +3...+7 °С, на юге +7...+12 °С.

Погода в Киеве 2 декабря

В столице будет облачно и сыро. Там температура воздуха ожидается около +6 °С.

Диденко предупредила, что похолодание на 2...4 °С предполагается в конце недели.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели. В частности, сильных зимних морозов не предвидится.

А сегодня на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Однако на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса.