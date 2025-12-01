Прогноз погоды в Украине на завтра 2 декабря от Наталки Диденко

Дожди и морось — Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 2 декабря, ожидается пасмурной и с осадками. В то же время температура воздуха будет умеренной.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 2 декабря
Диденко отметила, что завтра в Украине облачно, сыро, а временами возможны небольшие дожди, морось или туман.
Температура воздуха в течение дня +3...+7 °С, на юге +7...+12 °С.
Погода в Киеве 2 декабря
В столице будет облачно и сыро. Там температура воздуха ожидается около +6 °С.
Диденко предупредила, что похолодание на 2...4 °С предполагается в конце недели.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели. В частности, сильных зимних морозов не предвидится.
А сегодня на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Однако на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса.
