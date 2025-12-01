Видео
Главная Метео Дожди и морось — Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра

Дожди и морось — Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 13:59
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 декабря от Наталки Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 декабря, ожидается пасмурной и с осадками. В то же время температура воздуха будет умеренной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 2 декабря

Диденко отметила, что завтра в Украине облачно, сыро, а временами возможны небольшие дожди, морось или туман.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня
Погода в Украине 2 декабря. Фото: Meteopost

Температура воздуха в течение дня +3...+7 °С, на юге +7...+12 °С.

Погода в Киеве 2 декабря

В столице будет облачно и сыро. Там температура воздуха ожидается около +6 °С.

Диденко предупредила, что похолодание на 2...4 °С предполагается в конце недели.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели. В частности, сильных зимних морозов не предвидится.

А сегодня на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Однако на Солнце зафиксировали восемь слабых вспышек класса.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
