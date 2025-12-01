Відео
Головна Метео Дощі та мряка — Діденко попередила про негоду в Україні завтра

Дощі та мряка — Діденко попередила про негоду в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:59
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 грудня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 грудня, очікується похмурною та з опадами. Водночас температура повітря буде помірною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 2 грудня

Діденко зауважила, що завтра в Україні хмарно, вогко, а часом можливі невеликі дощі, мряка або туман.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня
Погода в Україні 2 грудня. Фото: Meteopost

Температура повітря впродовж дня +3...+7 °С, на півдні +7...+12 °С.

Погода в Києві 2 грудня

У столиці буде хмарно та вогко. Там температура повітря очікується близько +6 °С.

Діденко попередила, що похолодання на 2...4 °С передбачається в кінці тижня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня. Зокрема, сильних зимових морозів не передбачається.

А сьогодні на Землі не очікується сильних магнітних бур. Однак на Сонці зафіксували вісім слабких спалахів класу.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
