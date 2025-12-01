Прогноз погоди в Україні на завтра 2 грудня від Наталки Діденко

Дощі та мряка — Діденко попередила про негоду в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 2 грудня, очікується похмурною та з опадами. Водночас температура повітря буде помірною.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 2 грудня
Діденко зауважила, що завтра в Україні хмарно, вогко, а часом можливі невеликі дощі, мряка або туман.
Температура повітря впродовж дня +3...+7 °С, на півдні +7...+12 °С.
Погода в Києві 2 грудня
У столиці буде хмарно та вогко. Там температура повітря очікується близько +6 °С.
Діденко попередила, що похолодання на 2...4 °С передбачається в кінці тижня.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня. Зокрема, сильних зимових морозів не передбачається.
А сьогодні на Землі не очікується сильних магнітних бур. Однак на Сонці зафіксували вісім слабких спалахів класу.
Читайте Новини.LIVE!