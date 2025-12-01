Прогноз погоди на 2 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг

Дощова погода. Фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 2 грудня, очікується переважно хмарна погода. Місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 2 грудня

Вночі та в першій половині дня, крім східних областей, прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +0 до 5 °С, в Карпатах місцями -1...3 °С, а вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі +4...9 °С, вдень 7...12 °С.

Переважно по всій території країни можливі невеликі опади, а ось в Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Карта погоди 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

