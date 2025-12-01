Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Дощ і мокрий сніг — у яких регіонах завтра чекати негоди

Дощ і мокрий сніг — у яких регіонах завтра чекати негоди

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 21:00
Прогноз погоди на 2 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг
Дощова погода. Фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 2 грудня, очікується переважно хмарна погода. Місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 2 грудня

Вночі та в першій половині дня, крім східних областей, прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +0 до 5 °С, в Карпатах місцями -1...3 °С, а вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі +4...9 °С, вдень 7...12 °С.

Переважно по всій території країни можливі невеликі опади, а ось в Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Погода в Україні 2 грудня
Карта погоди 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про негоду 2 грудня.

А також ми розповідали, яка погода буде в Україні цього тижня.

погода негода сніг дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації