Прогноз погоди на 2 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг

Дощ і мокрий сніг — у яких регіонах завтра чекати негоди
В Україні у вівторок, 2 грудня, очікується переважно хмарна погода. Місцями пройде невеликий дощ, а в Карпатах можливий мокрий сніг.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 2 грудня
Вночі та в першій половині дня, крім східних областей, прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +0 до 5 °С, в Карпатах місцями -1...3 °С, а вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі +4...9 °С, вдень 7...12 °С.
Переважно по всій території країни можливі невеликі опади, а ось в Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.
