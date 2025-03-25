Погода в Украине 26 марта - подробный прогноз от Укргидрометцентра

Мужчины идут по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 марта, будет теплой и облачной. В некоторых областях пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 марта

По прогнозам синоптиков, ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

Будет облачно с прояснениями, ночью на юге, востоке и Сумщине возможен небольшой дождь, днем осадки ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, на остальной территории без осадков.

В Карпатах и на Закарпатье ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 0...+5 °C, на юге до +8 °C, днем +9...+14 °C, на Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +15...+20 °C.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Также мы писали, что во Львове и области 26 марта ожидаются опасные погодные условия.

Кроме того, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на апрель.