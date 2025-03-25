Погода в Украине 26 марта - подробный прогноз от Укргидрометцентра

Дождевой фронт идет в ряд областей — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 26 марта, будет теплой и облачной. В некоторых областях пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 26 марта
По прогнозам синоптиков, ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта.
Будет облачно с прояснениями, ночью на юге, востоке и Сумщине возможен небольшой дождь, днем осадки ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, на остальной территории без осадков.
В Карпатах и на Закарпатье ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью составит 0...+5 °C, на юге до +8 °C, днем +9...+14 °C, на Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +15...+20 °C.
Также мы писали, что во Львове и области 26 марта ожидаются опасные погодные условия.
Кроме того, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на апрель.
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