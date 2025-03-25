Погода в Україні 26 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловіки йдуть вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 26 березня, буде теплою та хмарною. У деяких областях пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 березня

За прогнозами синоптиків, вночі на півдні та сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Буде хмарно з проясненнями, уночі на півдні, сході та Сумщині можливий невеликий дощ, удень опади очікуються в Карпатах і на Закарпатті, на решті території без опадів.

У Карпатах і на Закарпатті вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0…+5 °C, на півдні до +8 °C, удень +9…+14 °C, на Закарпатті та в південних областях повітря прогріється до +15…+20 °C.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня. Фото: Укргідрометцентр

Також ми писали, що у Львові та області 26 березня очікуються небезпечні погодні умови.

Крім того, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на квітень.