Погода в Україні 26 березня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Дощовий фронт йде у кілька областей — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 26 березня, буде теплою та хмарною. У деяких областях пройдуть невеликі дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 26 березня
За прогнозами синоптиків, вночі на півдні та сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту.
Буде хмарно з проясненнями, уночі на півдні, сході та Сумщині можливий невеликий дощ, удень опади очікуються в Карпатах і на Закарпатті, на решті території без опадів.
У Карпатах і на Закарпатті вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 0…+5 °C, на півдні до +8 °C, удень +9…+14 °C, на Закарпатті та в південних областях повітря прогріється до +15…+20 °C.
Також ми писали, що у Львові та області 26 березня очікуються небезпечні погодні умови.
Крім того, в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на квітень.
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