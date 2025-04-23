Прогноз погоды на 24 апреля — какой будет погода завтра

Дождливая, но теплая погода. Фото: УНИАН

В четверг, 24 апреля, в Украине на погоду большинства западных и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет двигаться с запада. Это приведет к снижению давления, однако теплая воздушная масса еще будет оставаться над территорией страны.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 24 апреля от Укргидрометеоцентра

Ночью ожидается без осадков, а днем на большей части западных, северных областей и в юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Температура ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, а днем достигнет +21...+26 °С.

В Карпатах и на побережье морей температура будет несколько ниже — +15...+20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 24 апреля от Натальи Диденко

В четверг, 24 апреля, Украина снова станет одной из самых жарких стран Европы. Ожидается, что температура воздуха в течение дня будет колебаться +20...+26 °С.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Однако важно помнить, что термометры, которые находятся на открытом солнце, могут показывать значительно более высокие показатели, вплоть до +35 °С. Поэтому не стоит спешить выйти на улицу без надлежащей одежды — в футболках, платьях или легких пиджачках с рукавами 3/4 будет вполне комфортно.

"Но это — классический фейк грядущего лета, когда синоптики прогнозируют, например, +30 градусов, а возмущенные граждане из раскаленных автомобилей постят фотографии с цифрами 40 и выше", — пишет синоптик.

В западной части Украины завтра вероятны дожди с грозами, а вечером четверга осадки могут добраться и до северной части и юго-востока. В Киеве температура поднимется до +25...+26 °С, а осадки не ожидаются большую часть дня. Однако вечером столицу могут накрыть кратковременные грозовые дожди.

Карта температур. Фото: Наталья Диденко

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности в большинстве областей Украины 24 апреля.

Также мы сообщали, что в Украину вскоре придет похолодание. Это произойдет уже в конце недели.