Прогноз погоди на 24 квітня - якою буде погода завтра

Дощів побільшає — в яких регіонах очікувати на опади завтра
У четвер, 24 квітня, в Україні на погоду більшості західних та північних областей почне впливати атмосферний фронт, який рухатиметься з заходу. Це призведе до зниження тиску, проте тепла повітряна маса ще залишатиметься над територією країни.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 24 квітня від Укргідрометеоцентра
Вночі очікується без опадів, а вдень на більшій частині західних, північних областей та в південно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, а вдень досягне +21...+26 °С.
В Карпатах та на узбережжі морів температура буде дещо нижчою — +15...+20 °С.
Прогноз погоди на 24 квітня від Наталки Діденко
У четвер, 24 квітня, Україна знову стане однією з найспекотніших країн Європи. Очікується, що температура повітря протягом дня коливатиметься +20...+26 °С.
Однак важливо пам'ятати, що термометри, які знаходяться на відкритому сонці, можуть показувати значно вищі показники, аж до +35 °С. Тому не варто поспішати вийти на вулицю без належного одягу — у футболках, сукнях чи легких піджачках з рукавами 3/4 буде цілком комфортно.
"Але це — класичний фейк прийдешнього літа, коли синоптики прогнозують, наприклад, +30 градусів, а обурені громадяни із розпечених автомобілів постять фотографії із цифрами 40 і вище", — пише синоптикиня.
У західній частині України завтра ймовірні дощі з грозами, а ввечері четверга опади можуть дістатися й до північної частини та південного сходу. У Києві температура підніметься до +25...+26 °С, а опади не очікуються більшу частину дня. Однак ввечері столицю можуть накрити короткочасні грозові дощі.
Крім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку у більшості областей України 24 квітня.
Також ми повідомляли, що в Україну незабаром прийде похолодання. Це станеться вже наприкінці тижня.
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