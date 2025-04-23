Прогноз погоди на 24 квітня - якою буде погода завтра

Дощова, але тепла погода. Фото: УНІАН

У четвер, 24 квітня, в Україні на погоду більшості західних та північних областей почне впливати атмосферний фронт, який рухатиметься з заходу. Це призведе до зниження тиску, проте тепла повітряна маса ще залишатиметься над територією країни.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 24 квітня від Укргідрометеоцентра

Вночі очікується без опадів, а вдень на більшій частині західних, північних областей та в південно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, а вдень досягне +21...+26 °С.

В Карпатах та на узбережжі морів температура буде дещо нижчою — +15...+20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 24 квітня від Наталки Діденко

У четвер, 24 квітня, Україна знову стане однією з найспекотніших країн Європи. Очікується, що температура повітря протягом дня коливатиметься +20...+26 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Однак важливо пам'ятати, що термометри, які знаходяться на відкритому сонці, можуть показувати значно вищі показники, аж до +35 °С. Тому не варто поспішати вийти на вулицю без належного одягу — у футболках, сукнях чи легких піджачках з рукавами 3/4 буде цілком комфортно.

"Але це — класичний фейк прийдешнього літа, коли синоптики прогнозують, наприклад, +30 градусів, а обурені громадяни із розпечених автомобілів постять фотографії із цифрами 40 і вище", — пише синоптикиня.

У західній частині України завтра ймовірні дощі з грозами, а ввечері четверга опади можуть дістатися й до північної частини та південного сходу. У Києві температура підніметься до +25...+26 °С, а опади не очікуються більшу частину дня. Однак ввечері столицю можуть накрити короткочасні грозові дощі.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Крім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку у більшості областей України 24 квітня.

Також ми повідомляли, що в Україну незабаром прийде похолодання. Це станеться вже наприкінці тижня.