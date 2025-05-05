Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 мая, от Укргидрометцентра

Дожди будут заливать почти везде — погода от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 6 мая, ожидается облачной. Синоптики отмечают, что осадки в виде дождя будут почти по всей территории.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 6 мая
Завтра будут умеренные, а в северной части небольшие кратковременные дожди. Осадков не прогнозируется только на востоке и юго-востоке.
Ветер ожидается северо-восточного направления (в южной и восточной частях юго-западного) со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8...+14 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С. Днем потеплеет до +11...+16, на востоке и юго-востоке — +20...+25 °С.
Напомним, синоптики рассказали, что на этой неделе в Украине холоднее всего будет в северо-западных областях и Карпатском регионе.
А в Укргидрометцентре спрогнозировали, что средняя температура воздуха в мае будет +15...+19 °С.
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