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Дожди будут заливать почти везде — погода от Укргидрометцентра

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Дата публикации 5 мая 2025 18:20
Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 мая, от Укргидрометцентра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 6 мая, ожидается облачной. Синоптики отмечают, что осадки в виде дождя будут почти по всей территории.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 мая

Завтра будут умеренные, а в северной части небольшие кратковременные дожди. Осадков не прогнозируется только на востоке и юго-востоке.

Погода в Україні 6 травня
Погода в Украине 6 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается северо-восточного направления (в южной и восточной частях юго-западного) со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8...+14 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С. Днем потеплеет до +11...+16, на востоке и юго-востоке — +20...+25 °С.

Напомним, синоптики рассказали, что на этой неделе в Украине холоднее всего будет в северо-западных областях и Карпатском регионе.

А в Укргидрометцентре спрогнозировали, что средняя температура воздуха в мае будет +15...+19 °С.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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