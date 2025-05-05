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Дощі заливатимуть майже всюди — погода від Укргідрометцентру

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Дата публікації: 5 травня 2025 18:20
Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 травня, від Укргідрометцентру
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 6 травня, очікується хмарною. Синоптики зазначають, що опади у вигляді дощу будуть майже по всій території.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 травня

Завтра будуть помірні, а у північній частині невеликі короткочасні дощі. Опадів не прогнозується лише на сході та південному сході.

Погода в Україні 6 травня
Погода в Україні 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного) зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +8...+14 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С. Вдень потеплішає до +11...+16, на сході та південному сході — +20...+25 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що цього тижня в Україні найхолодніше буде у північно-західних областях та Карпатському регіоні. 

А в Укргідрометцентрі спрогнозували, що середня температура повітря в травні буде +15...+19 °С.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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