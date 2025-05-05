Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 травня, від Укргідрометцентру

Дощі заливатимуть майже всюди — погода від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 6 травня, очікується хмарною. Синоптики зазначають, що опади у вигляді дощу будуть майже по всій території.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 6 травня
Завтра будуть помірні, а у північній частині невеликі короткочасні дощі. Опадів не прогнозується лише на сході та південному сході.
Вітер очікується північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного) зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +8...+14 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С. Вдень потеплішає до +11...+16, на сході та південному сході — +20...+25 °С.
Нагадаємо, синоптики розповіли, що цього тижня в Україні найхолодніше буде у північно-західних областях та Карпатському регіоні.
А в Укргідрометцентрі спрогнозували, що середня температура повітря в травні буде +15...+19 °С.
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