Погода в Украине 26 апреля - ожидается похолодание

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 26 апреля, ожидается неустойчивая погода. В то же время температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20+26 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 26 апреля

Завтра через территорию Украины пройдет атмосферный фронт и принесет с собой дожди с грозами. Днем на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается дождь, а на западе и севере (кроме Сумской области) — будет сухо.

По словам Диденко, поскольку атмосферный фронт холодный, то и воздух завтра будет холоднее, чем в предыдущие дни. В западных, северных, большинстве центральных областях в пятницу температура воздуха снизится до +12...+17 °C.

А на юге, в восточных областях и в Днепре с районами завтра еще будет теплая погода, +20...+26 °C. Ветер будет порывистым, местами прогнозируют штормовые порывы.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на 26 апреля

В Киеве ночью и утром будут грозовые дожди, а день пройдет без осадков. В то же время температура воздуха опустится до +12...+14 °C.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля

27 апреля в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком и районах, местами на юге и вечером на востоке пройдут дожди. На остальной территории в воскресенье осадки маловероятны.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Кроме того, ночью 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, а 28 апреля и на востоке возможны заморозки на поверхности почвы. С понедельника ожидается снова теплая погода.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в Украине сегодня.

А вчера в Украине была самая жаркая погода во всей Европе — до +26 °C.