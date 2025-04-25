Погода в Украине 26 апреля - ожидается похолодание

Дожди и порывистый ветер — прогноз погоды на завтра от Диденко
В Украине в субботу, 26 апреля, ожидается неустойчивая погода. В то же время температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20+26 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Прогноз погоды в Украине на 26 апреля
Завтра через территорию Украины пройдет атмосферный фронт и принесет с собой дожди с грозами. Днем на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается дождь, а на западе и севере (кроме Сумской области) — будет сухо.
По словам Диденко, поскольку атмосферный фронт холодный, то и воздух завтра будет холоднее, чем в предыдущие дни. В западных, северных, большинстве центральных областях в пятницу температура воздуха снизится до +12...+17 °C.
А на юге, в восточных областях и в Днепре с районами завтра еще будет теплая погода, +20...+26 °C. Ветер будет порывистым, местами прогнозируют штормовые порывы.
Прогноз погоды в Киеве на 26 апреля
В Киеве ночью и утром будут грозовые дожди, а день пройдет без осадков. В то же время температура воздуха опустится до +12...+14 °C.
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля
27 апреля в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком и районах, местами на юге и вечером на востоке пройдут дожди. На остальной территории в воскресенье осадки маловероятны.
Кроме того, ночью 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, а 28 апреля и на востоке возможны заморозки на поверхности почвы. С понедельника ожидается снова теплая погода.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в Украине сегодня.
А вчера в Украине была самая жаркая погода во всей Европе — до +26 °C.
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