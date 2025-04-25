Погода в Україні 26 квітня — очікується похолодання

Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 26 квітня, очікується нестійка погода. Водночас температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +20...+26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 26 квітня

Завтра через територію України пройде атмосферний фронт і принесе із собою дощі з грозами. Вдень на півдні, сході та в більшості центральних областей очікується дощ, а на заході та півночі (окрім Сумської області) буде сухо.

За словами Діденко, оскільки атмосферний фронт холодний, то й повітря завтра буде холоднішим, аніж попередні дні. У західних, північних, більшості центральних областей в п'ятницю температура повітря знизиться до +12...+17 °C.

А на півдні, в східних областях та в Дніпрі з районами завтра ще буде тепла погода, +20...+26 °C. Вітер буде рвучким, місцями прогнозують штормові пориви.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві на 26 квітня

У Києві вночі та вранці будуть грозові дощі, а день пройде без опадів. Водночас температура повітря опуститься до +12...+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня

27 квітня в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода. На Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому й районах, місцями на півдні та увечері на сході пройдуть дощі. На решті території в неділю опади малоймовірні.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Крім того, вночі 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, а 28 квітня і на сході, можливі заморозки на поверхні ґрунту. З понеділка очікується знову тепла погода.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов в Україні сьогодні.

А вчора в Україні була найспекотніша погода у всій Європі — до +26 °C.