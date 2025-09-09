Прогноз погоды 10 сентября - какой будет погода завтра

Дожди и грозы — украинцев предупредили об ухудшении погоды
В среду, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. На юге страны прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды 10 сентября
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.
Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, в западных областях юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в промежутке +11...+16 °С, в южных областях столбик термометра может подняться до +19 °С.
Днем воздух прогреется до +22...+27 °С.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко заявила, что 10 сентября будет с дождями и порывами ветра в некоторых областях. Кроме того, местами снизится температура воздуха.
При этом сегодня существенных магнитных бурь не зафиксировано на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.
