Дожди и грозы — украинцев предупредили об ухудшении погоды

Дожди и грозы — украинцев предупредили об ухудшении погоды

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:35
Прогноз погоды 10 сентября - какой будет погода завтра
Люди гуляют во время дождя. Фото: Вечерний Киев

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. На юге страны прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды 10 сентября

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.

Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, в западных областях юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +11...+16 °С, в южных областях столбик термометра может подняться до +19 °С.

Днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко заявила, что 10 сентября будет с дождями и порывами ветра в некоторых областях. Кроме того, местами снизится температура воздуха.

При этом сегодня существенных магнитных бурь не зафиксировано на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.

погода дождь прогноз погоды погода в Украине гроза
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
