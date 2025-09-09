Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дожди и ветер — Диденко назвала, где завтра будет холоднее всего

Дожди и ветер — Диденко назвала, где завтра будет холоднее всего

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:44
Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 сентября, от Натальи Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 сентября, будет с дождями и порывами ветра в некоторых областях. Кроме того, местами снизится температура воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 10 сентября

Диденко отметила, что завтра холоднее всего будет на юге и Закарпатье. Там ожидается +20...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня
Погода в Украине 10 сентября. Фото: Meteopost

На остальной территории страны максимальная температура воздуха прогнозируется +23...+28 °С.

Кроме того, над Черным морем есть незначительный циклон, который вызовет дожди в южной части. Также там будет сильный ветер восточного направления. В то же время большая часть страны будет находиться в сухой воздушной массе.

Опади в Україні 10 вересня
Осадки 10 сентября. Фото: Meteopost

В Киеве завтра будет тепло и сухо. Там температура воздуха вырастет до +27 °С.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября Киев накрыла мощная непогода. Дождь затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.

А сегодня существенных магнитных бурь не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.

погода похолодание Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации