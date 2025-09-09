Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 сентября, от Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 сентября, будет с дождями и порывами ветра в некоторых областях. Кроме того, местами снизится температура воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 10 сентября

Диденко отметила, что завтра холоднее всего будет на юге и Закарпатье. Там ожидается +20...+24 °С.

Погода в Украине 10 сентября. Фото: Meteopost

На остальной территории страны максимальная температура воздуха прогнозируется +23...+28 °С.

Кроме того, над Черным морем есть незначительный циклон, который вызовет дожди в южной части. Также там будет сильный ветер восточного направления. В то же время большая часть страны будет находиться в сухой воздушной массе.

Осадки 10 сентября. Фото: Meteopost

В Киеве завтра будет тепло и сухо. Там температура воздуха вырастет до +27 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября Киев накрыла мощная непогода. Дождь затопил улицы, в результате чего усложнилось движение.

А сегодня существенных магнитных бурь не ожидается на Земле. За последние сутки солнечная активность была низкой.