Головна Метео Дощі та вітер — Діденко назвала, де завтра буде найхолодніше

Дощі та вітер — Діденко назвала, де завтра буде найхолодніше

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:44
Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 вересня, від Наталки Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 вересня, буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 10 вересня

Діденко зазначила, що завтра найхолодніше буде на півдні та Закарпатті. Там очікується +20...+24 °С. 

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня
Погода в Україні 10 вересня. Фото: Meteopost

На решті території країни максимальна температура повітря прогнозується +23...+28 °С.

Крім того, над Чорним морем є незначний циклон, який спричинить дощі у південній частині. Також там буде сильний вітер східного напрямку. Водночас більша частина країни перебуватиме в сухій повітряній масі.

Опади в Україні 10 вересня
Опади 10 вересня. Фото: Meteopost

У Києві завтра буде тепло та сухо. Там температура повітря зросте до +27 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня Київ накрила потужна негода. Дощ затопив вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.

А сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
