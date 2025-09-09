Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 вересня, від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 вересня, буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 10 вересня

Діденко зазначила, що завтра найхолодніше буде на півдні та Закарпатті. Там очікується +20...+24 °С.

Погода в Україні 10 вересня. Фото: Meteopost

На решті території країни максимальна температура повітря прогнозується +23...+28 °С.

Крім того, над Чорним морем є незначний циклон, який спричинить дощі у південній частині. Також там буде сильний вітер східного напрямку. Водночас більша частина країни перебуватиме в сухій повітряній масі.

Опади 10 вересня. Фото: Meteopost

У Києві завтра буде тепло та сухо. Там температура повітря зросте до +27 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня Київ накрила потужна негода. Дощ затопив вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.

А сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою.