Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 вересня, від Наталки Діденко

Дощі та вітер — Діденко назвала, де завтра буде найхолодніше
Погода в Україні завтра, 10 вересня, буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 10 вересня
Діденко зазначила, що завтра найхолодніше буде на півдні та Закарпатті. Там очікується +20...+24 °С.
На решті території країни максимальна температура повітря прогнозується +23...+28 °С.
Крім того, над Чорним морем є незначний циклон, який спричинить дощі у південній частині. Також там буде сильний вітер східного напрямку. Водночас більша частина країни перебуватиме в сухій повітряній масі.
У Києві завтра буде тепло та сухо. Там температура повітря зросте до +27 °С.
Нагадаємо, 8 вересня Київ накрила потужна негода. Дощ затопив вулиці, внаслідок чого ускладнився рух.
А сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою.
