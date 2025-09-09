Прогноз погоди 10 вересня - якою буде погода завтра

Люди гуляють під час дощу. Фото: Вечірній Київ

У середу, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. На півдні країни прогнозують короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди 10 вересня

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман.

Вітер переважно східний та північно-східний, у західних областях південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +11...+16 °С, у південних областях стовпчик термометра може піднятися до +19 °С.

Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 10 вересня буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря.

При цьому сьогодні суттєвих магнітних бур не зафіксовано на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою.