Прогноз погоди 10 вересня - якою буде погода завтра

Дощі та грози — українців попередили про погіршення погоди завтра
У середу, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. На півдні країни прогнозують короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території опадів не передбачається.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди 10 вересня
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман.
Вітер переважно східний та північно-східний, у західних областях південно-східний, швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі коливатиметься у проміжку +11...+16 °С, у південних областях стовпчик термометра може піднятися до +19 °С.
Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С.
Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 10 вересня буде з дощами та поривами вітру у деяких областях. Крім того, місцями знизиться температура повітря.
При цьому сьогодні суттєвих магнітних бур не зафіксовано на Землі. За останню добу сонячна активність була низькою.
