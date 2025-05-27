Прогноз погоды на завтра - какой будет погода 28 мая

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, в Украине ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности в большинстве областей. Такая ситуация связана с атмосферными фронтами в поле пониженного давления.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 28 мая от Укргидрометеоцентра

В то же время восточные области останутся вне зоны осадков — здесь погода будет сухой. Ночью без дождей также прогнозируют в Сумской области, днем — в Николаевской и Херсонской.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В большинстве регионов облачно. Умеренные дожди прогнозируются на Прикарпатье, местами — в Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Днем ожидаются значительные осадки в Житомирской и Киевской областях.

Ветер преимущественно юго-восточный, на западе — северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем на Левобережье и в Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных регионах ночью будет колебаться в промежутке +7...+12 °C, днем — +13...+18 °C. В остальных областях ночью +13...+18 °C, днем — +18...+23 °C, на востоке столбики термометров поднимутся до +24...+27 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 28 мая от Наталки Диденко

В среду, 28 мая, Украина еще будет находиться под влиянием влажной воздушной массы. Завтра в большинстве областей снова будут идти дожди. Лишь восток страны получит короткую паузу — там существенных осадков не предвидится.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

"Жаловаться не стоит на погоду, потому что зонты каждый может себе позволить, а вот кондиционер — не каждый, да еще и жара может стать причиной отключений электричества", — написала Диденко.

Температурный фон останется комфортным: в большинстве регионов днем ожидается +18...+24 °C, на востоке — до +26 °C, а на западе будет немного свежее — +16...+20 °C. Однако жителям восточных областей следует быть внимательными — там в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

В Киеве 28 мая — местами дождь, температура воздуха днем будет держаться в пределах +18...+20 °C.

Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

Напомним, синоптики уже предоставили прогноз погоды на неделю с 26 мая по 1 июня. В некоторых регионах ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильные порывы ветра, которые могут достигать шквальной силы.

Кроме того, синоптики обнародовали летний прогноз: украинцев ждет небывалая жара, а местами возможны торнадо и смерчи.