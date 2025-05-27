Прогноз погоди на завтра - якою буде погода 28 травня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності в більшості областей. Така ситуація пов’язана з атмосферними фронтами в полі зниженого тиску.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 28 травня від Укргідрометеоцентра

Водночас східні області залишаться поза зоною опадів — тут погода буде сухою. Вночі без дощів також прогнозують у Сумській області, вдень — у Миколаївській та Херсонській.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У більшості регіонів хмарно. Помірні дощі прогнозуються на Прикарпатті, місцями — у Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вдень очікуються значні опади у Житомирській та Київській областях.

Вітер переважно південно-східний, на заході — північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі та в Карпатах можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря в західних регіонах вночі коливатиметься у проміжку +7...+12 °C, вдень — +13...+18 °C. У решті областей вночі +13...+18 °C, вдень — +18...+23 °C, на сході стовпчики термометрів піднімуться до +24...+27 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 28 травня від Наталки Діденко

У середу, 28 травня, Україна ще перебуватиме під впливом вологої повітряної маси. Завтра в більшості областей знову дощитиме. Лише схід країни отримає коротку паузу — там істотних опадів не передбачається.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

"Нарікати не варто на погоду, бо парасолі кожен може собі дозволити, а ось кондиціонер — не кожен, та ще й спека може стати причиною вимкнень електрики", — написала Діденко.

Температурний фон залишиться комфортним: у більшості регіонів вдень очікується +18...+24 °C, на сході — до +26 °C, а на заході буде трохи свіжіше — +16…+20 °C. Проте мешканцям східних областей слід бути уважними — там у середу очікується сильний південно-східний вітер.

У Києві 28 травня — місцями дощ, температура повітря вдень триматиметься в межах +18…+20 °C.

Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, синоптики вже надали прогноз погоди на тиждень із 26 травня по 1 червня. У деяких регіонах очікуються інтенсивні дощі, грози та сильні пориви вітру, що можуть сягати шквальної сили.

Крім того, синоптики оприлюднили літній прогноз: на українців чекає небувала спека, а місцями можливі торнадо та смерчі.