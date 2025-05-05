Погода в Украине 6 мая — Диденко предупредила о сильных дождях

Гроза на улице. Фото: РБК-Украина

В Украине во вторник, 6 мая, в большинстве областей температура воздуха значительно уменьшится и будут сильные дожди. Однако есть области, где завтра столбики термометров подпрыгнут до +27 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 мая

По прогнозу Диденко, завтра в Украине также будет невысокая температура воздуха, в большинстве областей ожидается +10...+17 °C. Однако на юго-востоке все можно чувствовать летнее тепло, ведь там предполагается +20...+25 °C, а на Луганщине до +27 °C.

Карта температур в Украине 6 мая. Фото: Метеопост

Из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник почти везде ожидаются дожди, только в юго-восточной части Украины — преимущественно сухо.

Погода в Киеве 6 мая

В Киеве 6 мая есть вероятность небольшого дождя или просто большой облачности. В течение дня в столице будет прохладно, максимальная температура повысится лишь до +14 °C.

Кроме того, синоптик рассказала, что на этой неделе погода в Украине будет свежей и с периодическими дождями.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее тепло. Они дали прогноз на неделю.

Кроме того, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Это повлияет на самочувствие метеозависимых.