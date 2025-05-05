Погода в Україні 6 травня — Діденко попередила про сильні дощі

Дощі не вщухнуть — Діденко попередила, де завтра будуть опади
В Україні у вівторок, 6 травня, у більшості областей температура повітря значно зменшиться і будуть сильні дощі. Однак є області, де завтра стовпчики термометрів підстрибнуть до +27 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 6 травня
За прогнозом Діденко, завтра в Україні також буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10...+17 °C. Проте у південному сході все можна відчувати літнього тепла, адже там передбачається +20...+25 °C, а на Луганщині до +27 °C.
Через діяльність атмосферних фронтів у вівторок майже всюди очікуються дощі, лише у південно-східній частині України — переважно сухо.
Погода в Києві 6 травня
У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто великої хмарності. Упродовж дня в столиці буде прохолодно, максимальна температура підвищиться лише до +14 °C.
Крім того, синоптик розповіла, що цього тижня погода в Україні буде свіжою та з періодичними дощами.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє тепло. Вони дали прогноз на тиждень.
Крім того, сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Це вплине на самопочуття метеозалежних.
Читайте Новини.LIVE!