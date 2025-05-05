Погода в Україні 6 травня — Діденко попередила про сильні дощі

Гроза на вулиці. Фото: РБК-Україна

В Україні у вівторок, 6 травня, у більшості областей температура повітря значно зменшиться і будуть сильні дощі. Однак є області, де завтра стовпчики термометрів підстрибнуть до +27 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозом Діденко, завтра в Україні також буде невисока температура повітря, у більшості областей очікується +10...+17 °C. Проте у південному сході все можна відчувати літнього тепла, адже там передбачається +20...+25 °C, а на Луганщині до +27 °C.

Карта температур в Україні 6 травня. Фото: Метеопост

Через діяльність атмосферних фронтів у вівторок майже всюди очікуються дощі, лише у південно-східній частині України — переважно сухо.

Погода в Києві 6 травня

У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто великої хмарності. Упродовж дня в столиці буде прохолодно, максимальна температура підвищиться лише до +14 °C.

Крім того, синоптик розповіла, що цього тижня погода в Україні буде свіжою та з періодичними дощами.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє тепло. Вони дали прогноз на тиждень.

Крім того, сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Це вплине на самопочуття метеозалежних.