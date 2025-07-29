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Дожди накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 18:27
Прогноз погоды на 30 июля — в каких регионах будет дождь
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 июля, в Украине сохранится неустойчивая погода из-за влияния активного атмосферного фронта. В нескольких регионах ожидаются дожди с грозами и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Прогноз погоды на 30 июля

В среду погоду в Украине будет определять активный атмосферный фронт в сочетании с полем пониженного давления. Из-за этого в большинстве регионов ожидаются дожди различной интенсивности. По данным синоптиков, больше всего осадков прогнозируют в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Атмосферный фронт также будет разделять воздушные массы. В западных и северных областях — Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской — будет распространяться более свежий воздух. Между тем на остальной территории, в частности на востоке и юго-востоке, будет держаться аномальная жара.

Ветер ожидается северо-западный на Правобережье и юго-восточный — на Левобережье, со скоростью 7-12 м/с. В центральных областях возможны порывы до 15-20 м/с, местами с градом и шквалами.

В западных, северных и части центральных регионах ночью будет +14...+19 °С, днем - +20...+25 °С. Зато на остальных территориях ночная температура составит +18...+23 °С, а днем ожидается +26...+31 °С. В восточных и юго-восточных областях сохранится сильная жара — воздух прогреется до +35...+38 °С.

Погода в Україні 30 липня
Прогноз погоды на 30 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Ранее синоптики предупредили жителей Киевщины о желтом уровне опасности.

А также Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании в конце июля.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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