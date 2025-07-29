Прогноз погоди на 30 липня — в яких регіонах буде дощ

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 липня, в Україні збережеться нестійка погода через вплив активного атмосферного фронту. У декількох регіонах очікуються дощі з грозами та шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 30 липня

У середу погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт у поєднанні з полем зниженого тиску. Через це в більшості регіонів очікуються дощі різної інтенсивності. За даними синоптиків, найбільше опадів прогнозують у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Атмосферний фронт також розділятиме повітряні маси. У західних та північних областях — Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській — поширюватиметься більш свіже повітря. Тим часом на решті території, зокрема на сході та південному сході, триматиметься аномальна спека.

Вітер очікується північно-західний на Правобережжі та південно-східний — на Лівобережжі, зі швидкістю 7-12 м/с. У центральних областях можливі пориви до 15-20 м/с, подекуди із градом і шквалами.

У західних, північних і частині центральних регіонах вночі буде +14…+19 °С, вдень — +20…+25 °С. Натомість на решті територій нічна температура складе +18…+23 °С, а вдень очікується +26…+31 °С. У східних та південно-східних областях утримається сильна спека — повітря прогріється до +35…+38 °С.

Прогноз погоди на 30 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Раніше синоптики попередили мешканців Київщини про жовтий рівень небезпеки.

А також Наталія Діденко попередила українців про похолодання наприкінці липня.