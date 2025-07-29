Погода сьогодні, 29 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються зливи та шквали.

Про це в понеділок, 28 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 29 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В Україні, крім більшості районів Ліборежжя, будуть дощі та грози. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській області пройдуть значні дощі.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с у західних областях дутиме з північного заходу, а на решті території України — з південного сходу. Удень у більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях подекуди град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській, Вінницькій областях уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С, а вдень піднімуться до +20...+25 °С. На решті території вночі буде +18...+23 °С, а вдень — +27...+32 °С. На півдні та південному сході очікується спека до +35...+38 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються дощ і гроза (I, жовтий, рівень небезпечності). Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в Києві буде близько +20 °С, а за межами столиці — +18...+23 °С. Удень в області потеплішає до +28...+30 °С, а в Києві — до +27...+32 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

У південних, Сумській, Дніпропетровській, Харківській і Кіровоградській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 29 липня нестійка дощова погода буде на заході, Черкащині, Вінниччині, Одещині, місцями на півночі та у Кропивницькому з районами. Опадів не буде в усій південній частині України, східних областях, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Найвищою буде температура на півдні: +32...+36 °С. На сході очікується +30...+34 °С, на півночі — +28...+32 °С, у центральних областях — +32...+36 °С, на Вінниччині — +25...+28 °С. Найбільш прохолодно буде на заході: +18...+23 °С, а під час дощів місцями лише +16...+18 °С.

У Києві місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря становитиме +29...+30 °С.

Нагадаємо, 29 липня в Одеській області пройдуть короткочасні дощі. Щоправда, до спаду спеки вони не призведуть.

Також ми повідомляли, що в Одеській області 26 липня зафіксували температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялися до +39,5 °С.