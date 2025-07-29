Погода сегодня, 29 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 29 июля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются ливни и шквалы.

Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 29 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме большинства районов Либорежья, будут дожди и грозы. В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской области пройдут значительные дожди.

Ветер со скоростью 7–12 м/с в западных областях будет дуть с северо-запада, а на остальной территории Украины — с юго-востока. Днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В западных, Житомирской, Винницкой областях ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С, а днем поднимутся до +20...+25 °С. На остальной территории ночью будет +18...+23 °С, а днем — +27...+32 °С. На юге и юго-востоке ожидается жара до +35...+38 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются дождь и гроза (I, желтый, уровень опасности). Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью в Киеве будет около +20 °С, а за пределами столицы — +18...+23 °С. Днем в области потеплеет до +28...+30 °С, а в Киеве — до +27...+32 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

В южных, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 июля неустойчивая дождливая погода будет на западе, Черкасской, Винницкой, Одесской областях, местами на севере и в Кропивницком с районами. Осадков не будет во всей южной части Украины, восточных областях, на Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине.

Самой высокой будет температура на юге: +32...+36 °С. На востоке ожидается +30...+34 °С, на севере — +28...+32 °С, в центральных областях — +32...+36 °С, в Винницкой области — +25...+28 °С. Наиболее прохладно будет на западе: +18...+23 °С, а во время дождей местами лишь +16...+18 °С.

В Киеве местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха составит +29...+30 °С.

Напомним, 29 июля в Одесской области пройдут кратковременные дожди. Правда, к спаду жары они не приведут.

Также мы сообщали, что в Одесской области 26 июля зафиксировали температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до +39,5 °С.