В Украине сегодня ожидается дождливая погода, а в Карпатах температура значительно снизится

Люди под сильным ветром и дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, в четверг 15 мая, синоптики прогнозируют в некоторых регионах Украины ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные порывы ветра и дожди, а также снижение температуры.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 15 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня циклон с центром над Литвой повлечет за собой падение атмосферного давления. Это приведет к усилению порывов ветра в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока до 15-22 м/с. Также в западных и северных областях дожди, а в Карпатах будет значительный дождь, местами даже с мокрым снегом.

Погода в Украине на 15 мая. Фото: Укргидрометцентр

В целом небольшие дожди ожидаются не повсеместно, а на юге они вообще маловероятны.

Средняя температура днем будет +14...+19 °C, но в большинстве западных областей она ожидается в пределах +8...+13 °C. А вот в Карпатах в течение суток будет довольно прохладно — +1...+6 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Киеве и области 15 мая

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что сегодня в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Днем порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура по области +14...+19 °С, а в столице воздух прогреется до +14...+19 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Telegram

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что скоро в Украине резко похолодает.

Также на Солнце сегодня произошло шесть вспышек класса С. Астросиноптики ответили, стоит ли ждать магнитных бурь.