В Україні сьогодні очікується дощова погода, а у Карпатах температура значно знизиться

Люди під сильним вітром та дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, у четвер 15 травня, синоптики прогнозують деяких регіонах України погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви вітру та дощі, а також зниження температури.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 15 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні циклон з центром над Литвою спричинить падіння атмосферного тиску. Це призведе до посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с. Також у західних та північних областях дощі, а в Карпатах буде значний дощ, місцями навіть з мокрим снігом.

Погода в Україні на 15 травня. Фото: Укргідрометцентр​​​

В цілому невеликі дощі очікуються не повсюди, а на півдні вони взагалі малоймовірні.

Середня температура вдень буде +14...+19 °C, але у більшості західних областей вона очікується в межах +8...+13 °C. А от у Карпатах протягом доби буде доволі прохолодно — +1...+6 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода у Києві та області 15 травня

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Температура по області +14...+19 °С, а у столиці повітря прогріється до +14...+19 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Telegram

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.

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