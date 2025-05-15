В Україні сьогодні очікується дощова погода, а у Карпатах температура значно знизиться

Дощі, грози та похолодання — прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, у четвер 15 травня, синоптики прогнозують деяких регіонах України погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви вітру та дощі, а також зниження температури.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні на 15 травня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні циклон з центром над Литвою спричинить падіння атмосферного тиску. Це призведе до посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с. Також у західних та північних областях дощі, а в Карпатах буде значний дощ, місцями навіть з мокрим снігом.
В цілому невеликі дощі очікуються не повсюди, а на півдні вони взагалі малоймовірні.
Середня температура вдень буде +14...+19 °C, але у більшості західних областей вона очікується в межах +8...+13 °C. А от у Карпатах протягом доби буде доволі прохолодно — +1...+6 °C.
Погода у Києві та області 15 травня
Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
Температура по області +14...+19 °С, а у столиці повітря прогріється до +14...+19 °С.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що скоро в Україні різко похолодає.
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