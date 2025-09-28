Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 сентября, от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 сентября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили, что дожди будут почти во всех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 29 сентября

Умеренный дождь прогнозируется в западных и северных областях. На остальной территории осадки возможны днем.

Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественного восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается +4...+9 °С, днем +13...+18 °С. Однако на западе и севере будет холоднее — +9...+14 °С.

На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег. Там температура воздуха ночью будет около 0 °С, а днем до +5 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в нескольких областях Украины ожидаются дожди и ночной холод.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в октябре. В частности, температура воздуха ожидается выше климатической нормы.