Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 вересня, від Укргідрометцентру

Дощ заливатиме майже всюди — прогноз погоди Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 29 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили, що дощі будуть майже у всіх областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 29 вересня
Помірний дощ прогнозується у західних та північних областях. На решті території опади можливі вдень.
Вітер буде переважного східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі очікується +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С. Однак на заході та півночі буде холодніше — +9...+14 °С.
На високогірʼї Карпат прогнозують мокрий сніг. Там температура повітря вночі буде близько 0 °С, а вдень до +5 °С.
