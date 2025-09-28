Відео
Дощ заливатиме майже всюди — прогноз погоди Укргідрометцентру

Дощ заливатиме майже всюди — прогноз погоди Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:01
Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 вересня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили, що дощі будуть майже у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 29 вересня

Помірний дощ прогнозується у західних та північних областях. На решті території опади можливі вдень.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважного східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі очікується +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С. Однак на заході та півночі буде холодніше — +9...+14 °С. 

На високогірʼї Карпат прогнозують мокрий сніг. Там температура повітря вночі буде близько 0 °С, а вдень до +5 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в декількох областях України очікуються дощі та нічний холод.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в жовтні. Зокрема, температура повітря очікується вищою за кліматичну норму.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
