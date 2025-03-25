Погода в Украине 26 марта — прогноз погоды на завтра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 26 марта, в Украине ожидается спокойная облачная погода, которую обусловит влажная и умеренно теплая воздушная масса. Ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 26 марта от Укргидрометеоцентра

В течение дня будет облачно с прояснениями, а ночью на юге, востоке и Сумской области, а также днем в Карпатах и Закарпатье возможен небольшой дождь. Остальная территория страны будет оставаться без осадков.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночью и утром в Карпатах и Закарпатье ожидаются местами туманы. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +0...+5 °С тепла, на юге до 8 °С, а днем температура в большинстве регионов составит +9...+14 °С, на Закарпатье и в южных областях повысится до +15...+20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 26 марта от Натальи Диденко

Завтра, 26 марта, в Украине ожидаются дожди, в частности в восточных областях и на юге. Однако преимущественно осадки пройдут ночью и утром. В течение дня среды на большей части территории страны осадков не предвидится.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+17 °С, а на юге ожидается теплая погода с температурой до +19 °С. Однако на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине будет прохладнее — в диапазоне +8...+12 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.

Также в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в апреле. В течение месяца в основном небо будет пасмурным.